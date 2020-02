A Polícia Militar (PM) de Cruzeiro do Sul prendeu dois homens transportando quatro quilos de drogas e quase R$ 5 mil em dinheiro. Eles foram parados em uma abordagem de rotina na tarde desta sexta-feira, 21, na rodovia AC-405.

Nas mochilas, além de maconha, cocaína e do dinheiro, havia utensílios típicos de uso de pedreiro. A dupla foi levada à delegacia central da cidade.

Drogas e arma

Mais cedo, policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (ROTAM) da Companhia de Operações Especiais (COE) de Cruzeiro do Sul, prenderam, no centro da cidade, o suspeito J.S., com cinco tabletes de maconha e uma arma de fogo.

Na delegacia, a Polícia Civil confirmou que a identidade apresentada pelo homem no momento da abordagem é falsa. Ele já tem passagem pelo presídio do Pará.

O Major Evandro Bezerra, comandante da PM de Cruzeiro do Sul, destacou a intensificação das abordagens na cidade como reforço ao período carnavalesco. “Estamos na cidade, ramais e rodovias coibindo os crimes”, destacou o comandante.