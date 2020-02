A Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Inteligência – DI, realizou na manhã desta sexta-feira, 21, a segunda fase da Operação Sinapse, onde foram cumpridos sete (7) mandados de prisões e nove (9) de busca e apreensão. As ações ocorreram em vários bairros da capital e também no presídio estadual.

No bairro Cidade do Povo, os investigadores prenderam um homem que seria o “frente” (chefe) de uma organização criminosa, na localidade, e que vinha sendo procurado por envolvimento em organização criminosa e em vários outros crimes.

No Complexo Penitenciário de Rio Branco, um dos mandados cumpridos foi em desfavor de um dos lideres do grupo criminoso que estava prestes a receber beneficio de progressão de regime e sairia da prisão durante o dia e só retornaria no período noturno.

“Foram presas pessoas que exercem posição de comando dentro de uma dessas organizações e que estão diretamente ligadas a diversos crimes ocorridos na capital.Continuamos trabalhando duro no combate ao crime organizado e novas ações podem ocorrer em breve”, destacou o Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira.