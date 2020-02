A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da gerência-geral da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, a UPA da Sobral, informa que estão equivocadas as informações do site Ecos da Notícia sobre lençóis lavados secando ao sol, inapropriadamente, na unidade.

A bem da verdade, esclarece que no momento em que foram expostos ao sol, os lençóis tinham sido pintados com tinta branca para tecido, com as identificações da ‘UPA da Sobral’.

Não se tratou de lavagem das peças, muito menos de exposição de peças limpas ao sol, mas tão somente uma forma de fazer secar mais rápido a tinta fresca para identificação dos lençóis da Unidade.

A Sesacre esclarece que todas as peças de cama de suas unidades, sejam UPAs ou hospitais, são levadas para a lavagem apropriada na lavandaria do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o Huerb, que oferece condições rigorosas de higienização, de acordo com o que exigem os protocolos de limpeza do Ministério da Saúde.

Comunica ainda que está à disposição desse veículo de comunicação para quaisquer esclarecimentos.

Rio Branco, AC, 21 de fevereiros de 2020

Michela Lemos

Gerente-geral da UPA Franco Silva – Sobral