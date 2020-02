Depois da tranquilidade de uma semana, bandidos tentaram agir novamente, em Rio Branco, capital do Acre, mas foram neutralizados pela Força de Segurança do Estado, que imprimiu os meios legais para manter segurança máxima a sociedade.

Na noite desta quinta-feira (20), durante patrulhamento de rotina na região da Baixada, uma guarnição da polícia militar, se deparou com quatro homens que ocupavam um veículo na marca Peugeot e que estavam em atitude suspeita circulando naquela regional.

Imediatamente foi dada voz e sinais sonoros de parada ao motorista do veículo suspeito, que não obedeceu a ordem e início fuga.

De acordo com informações passadas pela polícia ao Ecos da Notícia, durante a fuga dos suspeitos, eles teriam passado por vários bairros seguido em direção ao bairro Mocinha Magalhães, região onde segundo mapeamento da polícia também possui ação do crime.

Naquele bairro os suspeitos atiraram contra a viatura policial tendo início uma intensa troca de tiros, quando o veículo ocupado pelos criminosos colidiu contra um muro no cruzamento das ruas da Manga com Tucumã.

Após o acidente, os quatro ocupantes desceram atirando contra os militares que, para se defender, revidaram.

Ao final, dois suspeitos foram mortos e dois feridos.

O para-brisa da viatura do Bope ainda ficou com as marcas de bala do confronto.

Dos dois mortos, um foi identificado como sendo Juliano da Silva Souza.

Dos feridos um foi identificado pelo nome de Nilton Cabral e o outro adolescente de 16 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foram acionadas para socorrer os feridos que foram levados para o Pronto Socorro de Rio Branco, e uma equipe de peritos do Instituto Médico Legal IML resgatou os corpos dos dois mortos.