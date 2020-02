A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), manterá programação para garantir os cuidados de saúde a todos os foliões durante o período do carnaval. A atenção às recomendações e aos cuidados preventivos promovem diversão segura e evita riscos à saúde de todos.

A programação inicia com um Pit Stop no dia 19, a partir das 8h, em parceria com a Equipe do Vida no Trânsito, equipe da Coordenação de IST, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal nas proximidades da Ufac. No dia 21 realizaremos no Senadinho – Centro, a partir das 9h, o Pit Stop da Prevenção, com a distribuição de preservativos e orientações de saúde e prevenção de acidentes de trânsito. Às 16h, tem Aulão de Carnaval com os educadores físicos da Academia da Saúde. Às 18h na Tenda da Prevenção lançaremos mais uma edição do Bloco Saúde e Prevenção, que tem presença registrada em todas as edições do carnaval desde 2013, com apoio da Coordenadoria de Juventude.

O evento terá a participação dos profissionais da saúde do município em parceria com os Movimentos Sociais (Aredacre, AGÁ&VIDA, Amar, ARDEF/AC) e Coordenação da Juventude que integra o bloco em todas as edições e estão diretamente envolvidos na proposta de levar ao folião informações, orientações e distribuição de preservativos proporcionando assim um carnaval mais seguro, lembrando sempre que: A camisinha é a fantasia que não pode faltar neste Carnaval.

O bloco vai percorrer os bailes carnavalescos e os bairros que organizarão seu Carnaval em parceria com a Prefeitura, orientando e oferecendo preservativos. A meta é que sejam distribuídos em torno de 80 mil unidades de preservativos e 30 mil lubrificantes nos bairros e na Tenda da Prevenção que estará presente no Novo Mercado Velho – Avenida Epaminondas Jácome, durante todas as noites de folia.

Além das orientações de prevenção específicas para o período, a Prefeitura mantém o alerta a toda população para o combate ao mosquito Aedes aegyptiresponsável pela transmissão da dengue, não deixando tampas de garrafa, latas, copos ou recipientes descartáveis diversos que possam acumular água e ser um potencial criadouro do mosquito.

Dicas para o Carnaval:

Sexo? Só se for seguro. Use camisinha;

Se beber, não dirija!

Esteja com suas vacinas em dia;

Hidrate-se! Beba bastante água;

Alimente-se antes de cair na folia;

Use roupas leves e sapatos confortáveis;

Programação