Os órgãos que fazem parte do setor produtivo do Governo do Estado assinaram na manhã desta sexta-feira, 21, o Acordo de Resultados Para Atuação Estratégica no Agronegócio. O pacto foi fechado com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e conta ainda com a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O Acordo visa estabelecer parceria entre todos para atuação estratégica institucional em conjunto, com o objetivo de fortalecer o agronegócio em todo o Acre, por meio de ações, atividades e projetos que contemplam: infraestrutura, logística, recursos humanos, assistência técnica e gerencial, extensão rural, consultorias técnicas e tecnológicas, capacitações, palestras, oficinas e diversas outras ações durante o triênio 2020-2022.

Fazem parte do acordo pelo governo a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Companhia de Armazéns Gerais e Entreposto do Acre (Cageacre).

O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, destacou que esse é um feito histórico. As instituições têm um longo processo de contribuições e parcerias ao longo dos anos, mas nunca algo de tamanho impacto e importância exclusivamente para a área do agronegócio. O Acordo irá inclusive contemplar nesse primeiro momento reforço nas ações para transformar o Acre em zona livre de aftosa sem vacinação.

“É um Acordo que vem atender as demandas do produtor rural que quer ações robustas e em quantidade. Juntos, vamos montar estratégias para atender melhor e em maior quantidade nossos pequenos e médios produtores. Assim, as ações que cada um faz individualmente serão agora potencializadas para o desenvolvimento de algo muito maior”, conta o secretário.

Durante a assinatura, o diretor-administrativo do Sebrae, Francinei Santos, destacou que este foi um Acordo construído a várias mãos e com uma grande intenção pelo crescimento do agronegócio no Acre. O Sebrae tem se interessado cada vez mais pela área, seguindo o pensamento do governador Gladson Cameli de desenvolvimento econômico do Acre pelo agronegócio, com o interesse até mesmo de criar uma unidade apenas para isso na instituição.

“O objetivo do Sebrae é sempre prestar apoio às micro e pequenas empresas e é inquestionável que o agronegócio é a grande saída para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado. Logo, não podemos ficar de fora desse grande processo. Juntando esse conglomerado de instituições, só temos a somar, atendendo mais pessoas e otimizando recursos”, destaca Francinei.