Suspeito de cometer um dos crimes mais bárbaros registrado contra mulher nos últimos tempos, preso por políciais militares graça uma denuncia anônima ao CIOSP dando conta do local exato em que o suspeito se encontrava.

O detalhe que chamou a atenção da polícia, foi o que o criminoso estava fazendo. Ivanhoe Oliveira, 37 anos foi preso consumindo bebida alcoólica e entorpecentes em companhia de quatro amigos, em uma quadra de grama sintética, localizada no bairro Tangará.

O ex agente penitenciário, que vivia maritalmente com a adolescente Larissa Aurélia da Costa e Silva, 17 anos que Ivanhoe matou a golpes de faca, dentro da residência do casal, localizada na rua C, no bairro Jorge Lavocart, em seguida decapitou a vítima e levou a cabeça para a mãe da jovem.

De acordo com informações da polícia Ivanhoe não reagiu a prisão e ainda sob efeito de entorpecentes e bebidas alcoólicas foi preso ainda em flagrante e encaminhado a Delegacia de Flagrantes.