Um carro de passeio colidiu com um poste de energia e ocasionou a colisão entre outros dois veículos, na manhã desta sexta-feira (21), na Rua São Sebastião, no Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista do carro perdeu o controle e acabou colidindo frontalmente com o poste. Após o acidente, dois carros que estavam transitando pela rua acabaram colidindo no mesmo local. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para controlar o trânsito e isolar o local para a realização da perícia.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), também esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.