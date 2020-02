Fernandes Lima de Souza, de 21 anos e Erick Antônio Correia da Silva – 24 anos foram vítimas de disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira (20). O fato aconteceu na Estrada do Calafate, no Bairro Novo Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassado a reportagem, Erick caminhava pela Estrada do Calafate quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo começou a disparar várias vezes em Erick que pegou 5 tiros, sendo 1 joelho direito, 1 nas costa, 1 no peito 1 nas nádegas e 1 na Virilha, Erick ainda conseguiu correr para dentro de uma casa de carne, foi quando nos últimos disparos efetuado pelo bandido acertou o funcionário do estabelecimento comercial de nome Fernandes Lima Souza, com um tiro no pé direito. Os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou os dois para o Pronto Socorro de Rio Branco, sendo que Fernandes em estado de saúde estável e Erick em estado de saúde grave

De acordo com os socorristas, o projetil entrou pelas costas e a bala ficou alojada no corpo do rapaz. O estado de saúde da vítima é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).