A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de repreensão e Combate ao Narcotráfico – DENARC realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma operação para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão em Rio Branco.

Participaram da operação 50 agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado Roberto Lusena, titular da DENARC e supervisionados pelo Departamento de Inteligência.

Durante a ofensiva policial, um taxista de 46 anos, um dos alvos da operação, foi flagrado com cerca mais de R$ 80 mil, em espécie, dentro do seu carro. Na casa do taxista, que é suspeito de tráfico de drogas, os policiais apreenderam ainda duas motocicletas de luxo, que eram guardadas em um cômodo com porta de vidro, como se estivessem em exposição. O alto padrão da residência do acusado também chamou a atenção dos policiais.



De acordo com o delegado Roberto Lusena, o taxista era alvo de investigação da especializada desde o ano passado sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Segundo Distrito.

“Essa pessoa que foi presa esta manhã já vinha sendo investigada desde o ano passado, por envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje em cumprimento a mandado de busca e apreensão o flagramos ele com grande quantia em dinheiro, cerca de R$ 88 mil, que ele não conseguiu explicar a origem. Em sua residência encontramos ainda duas motocicletas de alta cilindrada e avaliadas em cerca de R$ 150 mil, a duas. Além de uma casa construída em alto padrão, com porcelanato, portas e janelas em vidro blindex, móveis planejados, piscina, o que chamou a nossa atenção, já que a única fonte de rende dele é o trabalho como taxista”, comentou o delegado.



O Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira destacou o trabalho que vem sendo realizado pelos investigadores das especializadas, dando ênfase ao combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

“No últimos meses traçamos estratégias de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, esse ultimo é o que fomenta essa organizações, por isso estamos ‘jogando duro’ com essas pessoas que insistem em viver a margem da Lei, essas pessoas que insistem em enveredar pelo caminho do crime. Não vamos recuar e nem estamos inerte ao que vem acontecendo no Acre e para toda ação criminosa a Polícia Civil dará uma resposta de igual forma e proporção”, enfatizou Henrique Maciel.

Durante a operação outras duas pessoas também foram presas e levadas à delegacia, uma por envolvimento em organização criminosa e outra por contrabando e descaminho.