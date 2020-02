Pela terceira vez o Ranking Políticos elege Mara Rocha (PSDB/AC) como a melhor congressista do Acre, alcançando 78 pontos dentro dos critérios definidos pelo site.

A novidade é que, pela primeira vez, a parlamentar acreana empatou, com outros 23 congressistas, no primeiro lugar geral do Ranking, tornando-se uma das melhores congressistas do Brasil.

Para chegar à pontuação, o Ranking utilizou critérios como Presença nas Sessões e Qualidade Legislativa. Nesse início de 2020 a parlamentar manteve a assiduidade mas surpreendeu na qualidade legislativa, votando a favor do afastamento do Deputado Wilson Santiago, investigado pelo STF, e a favor da Medida Provisória nº 897/2019, a MP do Agronegócio, que abrirá espaço para novas formas de financiamento para os produtores rurais.



O site Ranking Político analisa o desempenho do conjunto de congressistas brasileiros, entre Câmara Federal e Senado, levando em consideração as presenças em plenário, a qualidade legislativa das proposições apresentadas, os privilégios de que o político abre mão e a quantidade de processos judiciais que o parlamentar responde, a partir desses critérios, o parlamentar pode ganhar ou perder pontos.

Mara Rocha demonstrou surpresa com sua posição: “Já é a terceira vez que sou considerada a parlamentar número 1 do Acre, mas é a primeira vez que estou entre os primeiros do Brasil. Isso é surpreendente e animador, uma vez que estou no meu primeiro mandato. Esse reconhecimento só me motiva a continuar trabalhando sério para fazer a diferença no meu Estado, que precisa ser priorizado em Brasília”, afirmou a parlamentar.