Agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – (DCORE) cumpriram mandados de prisão para desmantelar uma quadrilha especializada em roubos a comércios em Rio Branco. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (19), em uma ação da especializada culminou em um flagrante e em cumprimento a um mandado de prisão de um indivíduo de alta periculosidade que atuava constantemente em crimes contra o patrimônio.

Os indivíduos eram constantemente identificados em diversos roubos, inclusive, alguns foram amplamente expostos na mídia. Os roubos aconteciam em mercantis, consultórios, farmácias, tabacarias, bares e outros estabelecimentos comerciais.

Os indivíduos são considerados de alta periculosidade e em uma de suas ações teriam ferido uma das vítimas com um disparo de arma de fogo. Inclusive, são investigados por serem membros de uma organização criminosa atuante em Rio Branco. Mais de 20 vítimas compareceram na sede da DCORE no dia de hoje com o intuito de colaborarem com as investigações. E outras ainda são esperadas nos próximos dias.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados que foram encaminhados para a Delegacia de Investigação Criminal (DIC), no Bairro Cadeia Velha em Rio Branco.