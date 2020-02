Um homem foi preso após denúncia anônima, na manhã desta quarta-feira (19), no Bairro Santo Cruzeiro do Remanso, no município do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, realizavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima via CIOSP, que denunciava o local onde estava escondido um foragido da justiça. De posse dessas informações as guarnições do Pelotão Ambiental e o Pelotão de Trânsito (PELTRAN), foram até endereço. Durante o rápido “interrogatório”, o fugitivo empreendeu fuga por vários quintais sendo capturado a 1km após cerco policial.

O bandido confessou ser foragido e foi reconhecido pela vítima de um dos roubos a mão armada acontecido na segunda-feira (17). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e o homem foi conduzido para a Delegacia de Policia Civil de Cruzeiro do Sul.