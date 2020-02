Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (19), na estrada próxima a ponte da Lagoinha, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, estava realizando um patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo com 4,5 metros cúbicos de madeira sendo transportado em um caminhão Ford de placa NAF 5630. A madeira seria entregue em uma madeireira.

O major Evandro Bezerra comandante do Batalhão disse que “sente-se orgulhoso pelo trabalho desempenhado pelo pelotão Ambiental que tem entendido que a missão da PM é manter a ordem e legalidade em todos os âmbitos, principalmente nas comunidades mais afastadas dos centros urbanos”.

O motorista já é reincidente em praticas de crimes ambientais, e recebeu voz de prisão mais uma vez e foi conduzido novamente juntamente com o caminhão para a Delegacia de Policia Civil para os procedimentos cabíveis.