A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (20) trouxe a exoneração de Maria Alice Melo de Araújo, da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em uma de suas páginas.

Segundo o decreto nº 5.321, a exoneração de Alice ocorreu a pedido da própria servidora, que é ligada ao grupo do Movimento Democrático Brasileiro.

Em contato com o governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ele disse que não havia sido comunicado da saída da gestora, no entanto, confirmou os boatos que nortearam a possível exoneração de Maria Alice. “Ela não concordou com o desmembramento da secretaria. O resto fiquei sabendo por vocês da imprensa”, declarou.

O governador apontou que após a saída da emedebista, ainda não tem um nome para substituí-la.