Uma mega operação que contou com a participação da Polícia Penal, Civil e Militar, durante o dia desta quinta-feira (20) no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

O objetivo foi a fiscalização de residências de reeducandos monitorados pela Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Ao longo da fiscalização, os profissionais da segurança pública registraram duas ocorrências. Na primeira, por volta das 09h, a guarnição se deslocou até a residência do monitorado A. B. S., para realizar fiscalização de rotina.

Ao chegar ao local, os policiais chamaram o monitorado, momento em que a mãe do apenado autorizou a entrada das forças policiais. Ao ser perguntado se havia mais alguém na casa, o monitorado informou que um amigo vindo da colônia estava dormindo.

Uma menor que também estava na casa foi acordado, enquanto os policiais realizaram o cerco ao redor da residência, por fundadas suspeitas de que ali havia um procurado da justiça.

Ao ser questionado, o envolvido J. S. P. informou outro nome, demonstrando nervosismo aparente, momento em que tentou empreender fuga por dentro da residência. De imediato, o suspeito foi contido e, em seguida, reconhecido pela Polícia Civil como suspeito de crime no município de Senador Guiomard. Diante do fato, J. S. P. recebeu voz de prisão e posteriormente foi encaminhado à Delegacia do município.

Durante revista dentro e fora da residência, foram encontrados uma escopeta cano duplo calibre 16 municiada e mais sete munições intactas, totalizando nove munições calibre 16, além de dois simulacros de pistola.

Com o flagrante, o monitorado A. B. S. também foi encaminhado à Delegacia de Senador Guiomard para abertura de inquérito e procedimentos de costume.

Evadido recapturado

Já na segunda ocorrência, os policias realizaram uma visita no endereço do evadido do monitoramento eletrônico, Jhonas de Jesus Souza, também conhecido como “Branco”. Na ocasião, os operadores da segurança recapturaram o evadido que também estava de posse de uma escopeta calibre 28, municiada para pronto uso, além de quatro cartuchos.

Com o flagrante, os policiais deram voz de prisão ao foragido e o encaminharam à Delegacia do município, onde aguarda a audiência de custódia, da qual possivelmente será encaminhado ao presídio.