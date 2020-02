O Corpo de Bombeiros Militar do Acre e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, foram acionado nesta quinta-feira (19), por moradores do ramal Espinhara, localizado no km 52 da BR 364 atender ocorrência de queda de uma aeronave de pequeno porte.

Segundo informações do major Cláudio Falcão, porta voz dos bombeiros, duas viaturas, já foram para o local após várias ligações de moradores informando terem visto a queda do avião. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocada para o local do acidente. Segundo apurado até agora a aeronave teria saído de Rondônia na manhã desta quinta-feira, e de acordo com o oficial Bombeiro militar a Infraero de Rondônia (RO), teria entrado em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Acre pedindo informação sobre possível pedido de socorro na região.