Apesar do inverno amazônico, período das chuvas intensas na região, a Prefeitura de Rio Branco está impulsionando os trabalhos de infraestrutura pela cidade, com recapeamento asfáltico, melhorando vias, drenagem, recuperação de bueiros, entre outros. O trabalho é fruto de recursos economizados pela gestão da prefeita Socorro Neri para investimento em obras de impacto para a população.

A rua José Eusébio, bairro Floresta, por exemplo, passa pelo processo de recuperação que já agrada e entusiasma muito a comunidade local. A senhora Eurides Arantes de Souza dos Santos, que há pouco mais de um ano se tornou cadeirante, destacou o profissionalismo, prontidão e eficácia de toda a equipe da Prefeitura que executa as melhorias como recuperação de base, remoção de solo saturado e recapeamento asfáltico.

“Agora sou cadeirante e não estava exercendo o meu direito de ir e vir porque eu não podia sair de casa, só se fosse de carro, mas agora tudo mudou. A rua está ficando muito boa. Ainda vão melhorar a rampa de acesso que vai me permitir andar com tranquilidade na cadeira de rodas. Agradeço a prefeita Socorro Neri, pelo carinho com que estão tratando essa via, sou muito grata”, ponderou.

Todas as obras de melhoria, como pavimentação e recuperação asfáltica realizadas pela Prefeitura de Rio Branco estão recebendo serviços complementares de drenagem superficial, que incluem implantação e correção de sarjetas, meios-fios e calçadas.

“A orientação da prefeita Socorro Neri na área de infraestrutura é para empenhar todos os esforços para assegurar mobilidade urbana e maior fluidez ao tráfego de veículo e de pessoas”, disse Jamilton Souza, encarregado de obras.

Na região dos bairros Floresta Sul, Calafate, Xavier Mais, Chico Mendes, Quixadá, Montanhês, Taquari, Bosque, Nova Estação, João Paulo e Novo Horizonte, as ruas foram recapeadas e já estão recebendo tratamento de drenagem. Os serviços de melhorias também estão sendo levados aos bairros Eldorado, Benfica, Santo Afonso e Portal da Amazônia.