A prefeita Socorro Neri, atendendo ao pedido dos servidores públicos do Município de Rio Branco, autorizou na tarde desta quarta-feira, 19, a antecipação do pagamento dos salários do mês de fevereiro de todo o funcionalismo municipal para esta sexta-feira, 21.

Com a medida, a Prefeitura de Rio Branco coloca em circulação na economia local cerca de R$ 27 milhões que deverão movimentar o comércio de confecção, alimentos e entretenimento durante o feriado de Carnaval.