A Polícia Civil, com base em informações e investigações, conseguiu prender 6 homens e apreendeu três armas de fogo, na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Ernestina Souza Chaves, no Bairro Ana Vieira, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os agentes estavam investigando sobre o desaparecimento de uma pessoa a cerca de 2 semanas, quando avistaram vários homens próximos a uma residência e realizaram uma abordagem. Foi verificado que um deles estava armado, em seguida, os outros tentaram fugir, mas acabaram presos também.

Ao todo, seis pessoas e três armas foram tiradas de circulação, sendo 1 pistola, 1 escopeta, 1 revólver calibre 38, várias munições intactas, dois pacotes com cocaína e mais 5 celulares.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos acusados que foram encaminhados, junto com o material aprendido, para a Delegacia de Policia Civil de Sena Madureira, para os procedimentos cabíveis.