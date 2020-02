Campeonato Feminino Sub-18 de Futsal, organizado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Esportes, chegou à sua reta final. Os times do Atlético Acreano e do Porto Acre Futebol Clube vão disputar o título da primeira edição da competição.

Para chegar a final, o Galo derrotou nos pênaltis a equipe do Colégio João Batista Aguiar por 2 a 1, após empate no tempo normal em 2 a 2.

A segunda semifinal do campeonato foi realizada na tarde da última segunda-feira, 17, no Ginásio da Escola Jader Saraiva, em Porto Acre.

Em jogo marcado pelo equilíbrio, a equipe do Porto Acre Futebol Clube venceu por 4 a 3, o time do Infra, considerado um dos favoritos para ao título.

A final do torneio, entre os times do Porto Acre Futebol Clube e do Atlético Acreano, será no próximo dia 29, a partir das 10 horas da manhã, no Ginásio Álvaro Dantas.

O diretor do Departamento de Esportes do Estado Júnior Santiago destacou a importância do campeonato para o salonismo feminino do acre. “Um dos focos do Governo do Estado é realizar competições de base nas mais diversas categorias. Neste torneio tivemos a participação de quase 70 atletas”, disse o coordenador.

Para a segunda edição do Campeonato Feminino Sub-18 a intenção é ampliar o número de times.