Mais um grave acidente aconteceu na capital acreana. Um homem identificado como Francisco Carlos, morreu após colidir com um caminhão, na tarde desta quarta-feira (19), no Bairro Adalberto Sena, no Ramal do Mutum.

Segundo informações da polícia, Francisco conduzia motocicleta modelo Titan no sentido interior-capital, e o caminhão-baú no sentido contrário, quando em o condutor do veículo maior tentou fazer uma conversão, causando um colisão frontal. O motociclista morreu na hora.

O motorista do caminhão permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A polícia militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local e confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito, a motocicleta foi removido por um guincho para o pátio do Detran.