Na tarde desta terça-feira, 18, durante uma ação integrada das polícias Militar e Civil foi recapturado o foragido da justiça Gabriel Monteiro Mapeano, 22, no momento em que ele subia o rio Juruá em direção ao Peru. Mapeano é um dos quatro presos que fugiram do Pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na madrugada do dia 13 de janeiro deste ano.

Com apenas 22 anos, também conhecido como “Diamante” ou “Maquinista”, Gabriel Mapeano já tem duas passagens pelo sistema penitenciário, uma por homicídio qualificado e a outra por tráfico de drogas. Além de passagens por porte ilegal de arma de fogo e porte de entorpecente.



De acordo com informações da polícia, o foragido estava na companhia de mais duas pessoas, sendo um adolescente de 16 anos, em uma embarcação a motor quando foram abordado pelos policias. Durante a abordagem eles relataram que pretendiam seguir de barco pelo Rio Mirim até a fronteira do Acre com Peru.

Gabriel Mapeano ainda tentou enganar os policias apresentando um documento de identificação falso com o nome de Gonsalo Lopes de Souza, mas levado a Delegacia Geral da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul após uma rápida consulta aos sistemas de informações foi revelada a sua verdadeira identidade.

Tomada as devidas providências o homicida foi preso e se encontra à disposição da Justiça.