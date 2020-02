Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizaram uma apreensão no Polo Geraldo Mesquita, Calafate. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro.

Os militares se dirigiram ao endereço e, após incursão no interior da residência, encontraram 960 gramas de substância aparentando ser Skank. Também foram encontrados 59 adesivos, um comprimido de LSD, além de LSD líquido, aparelhos celulares, balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecente. Quatro envolvidos foram presos.

Os militares encaminharam os indivíduos, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem tomadas as providências cabíveis.