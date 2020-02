O vice-governador do Acre, Wherles Rocha (PSDB), emplacou um irmão no governo Gladson Cameli (PP). O Diário Oficial desta quarta-feira (19) trouxe a nomeação de Alonso da Rocha Júnior como diretor da Casa Civil.

Não é incomum as nomeações de parentes de pessoas poderosas do Estado na estrutura do governo.

Há também o caso de vários deputados que têm parentes no governo, como é o caso do deputado Luiz Tchê que nomeou vários parentes, Antônio Pedro que nomeou a nora e José Bestene que nomeou nora e genro.