Banco Central afirma que está tranquilo sobre o câmbio

O dólar avançava nesta quarta-feira (19), chegando a superar R$ 4,37 na máxima até o momento, após o Banco Central dizer que está tranquilo sobre o câmbio, apesar do clima mais ameno no exterior e à espera da ata da última reunião do banco central norte-americano.

Às 10h19, o dólar avançava 0,31%, a R$ 4,3713 na venda, tendo atingido 4,3745 reais na máxima desta manhã.

Na véspera, o dólar à vista fechou em alta de 0,66%, a 4,358 reais, novo recorde nominal para um encerramento de sessão.

O contrato mais negociado de dólar futuro subia 0,26%, a R$ 4,369.