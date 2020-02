Um caminhoneiro foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (17) durante fiscalização realizada na noite de segunda-feira(17) Porto Velho (RO). O homem, que transportava biscoitos da capital catarinense até Rio Branco, foi flagrado com 48 comprimidos de anfetamina, conhecidos popularmente como “rebite”.

Ao abordar a carreta por volta das 22h, os agentes observaram que o motorista, de 36 anos, estava eufórico, com a fala desconexa e apresentando respostas confusas. Feita uma busca na cabine do veículo, foi encontrado pela guarnição um pote contendo as pílulas.

O homem afirmou que faz uso regular da substância e que, nas últimas 12 horas, havia ingerido 5 comprimidos, estando sob efeito da droga.

O carregamento da mercadoria aconteceu em Florianópolis (SC), que fica a quase 4 mil quilômetros do destino final e, de Vilhena, em Rondônia, até Rio Branco a mais de mil e duzentos quilômetros de distância.

O homem pretendia seguir viagem sem qualquer pausa. Diante da visível alteração na sua capacidade psicomotora, o indivíduo foi preso pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelo porte de droga para consumo (artigo 28 da Lei de Drogas).