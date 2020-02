O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) resolveu “homenagear” os consumidores autorizando um novo aumento no preço dos combustíveis nesta quinta-feira (20). O reajuste será de 3% nas refinarias da Petrobras, mas nas bombas poderá ser ainda maior.

Com medo de uma greve dos caminhoneiros, Bolsonaro resolveu segurar “por ora” o preço do óleo diesel.

Os profissionais da estrada estão com “sangue nos olhos” e a categoria ensaia parar o Brasil após o Carnaval.

Os caminhoneiros pararam no Porto de Santos, na última segunda-feira (17), em alguns pontos voltaram a parar hoje (19). Eles protestam contra o preço abusivo do diesel e contra e pedem tabela do frete.