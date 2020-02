No início deste mês a segurança pública esteve em mais um foco de crise, com boatos, afirmações e até apresentação de um substituto para a direção do Instituto de Administração Penitenciária – Iapen, no lugar do atual Lucas Gomes.

Um delegado aposentado chegou a visitar algumas unidades de segurança, alguns agentes penitenciários e o próprio Lucas Gomes fez comentários em sua social, mas a exoneração não foi efetivada, ao contrário, Gomes parece mais fortalecido e até planeja a transferência de presos considerados de alta periculosidade, para outros presídios federais.

Durante a suposta possibilidade de exoneração,nenhuma autoridade quis falar,e permanece assim.

O foco agora é por em pratica, planos e estratégias de enfrentamento e redução da criminalidade.