Dezoito de fevereiro é o Dia do Líder Comunitário, a data foi comemorada pela prefeita Socorro Neri em um café da manhã na sede da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umamrb) com lideranças de várias regionais da cidade. Em Rio Branco, o dia também lembra a morte de João Eduardo do Nascimento, um dos pioneiros no movimento social na década 1970, e que dá nome a um dos 223 bairros da capital.

Em sua fala, a prefeita destacou as ações que a Prefeitura de Rio Branco tem realizado e a importância do movimento comunitário na construção de uma cidade melhor. “Em 2020 nós teremos, sem dúvida alguma, uma relação institucional ainda mais próxima do movimento de moradores da nossa capital. Eu tenho dito que não é possível fazer tudo de uma vez só, mas os passos estão sendo dados. Temos vivido uma crise financeira em todo o país e Rio Branco não está imune. Mas quero dizer pra vocês que este ano teremos mais recursos para trabalhar na recuperação de ruas, construção de sistemas de drenagens e em muitas obras de infraestrutura que o município necessita. Estamos concluindo um levantamento feito pela Secretaria de Infraestrutura em todas as regionais para olharmos o que estava previsto para 2019 e que não foi possível fazer, mas que este ano terá total prioridade”, disse.

Socorro Neri também anunciou uma reforma na sede da instituição por meio de emenda do senador Sérgio Petecão. “É uma emenda de R$ 2 milhões e parte deste recurso será destinado para melhorias no prédio. A maior parte desta verba será liberada para reformas nas quadras de grama sintética. Com o aval do senador nós aguardamos apenas o sinal verde do governo federal para a liberação e a utilização destes recursos. Mas se não for possível, quero assumir com vocês o compromisso de que a Prefeitura fará esta reforma, mesmo que em menor escala, com recursos próprios”.

O presidente da Umamrb, Oséias de Souza, disse que o movimento comunitário está empenhado em buscar melhorias para a cidade de forma participativa e democrática. “Nós temos tido uma relação institucional muito boa e respeitosa com a prefeita Socorro Neri. Ela tem dialogado com as lideranças comunitárias, tem buscado ouvir quando surgem demandas na comunidade. Nós sabemos que Rio Branco tem muitos problemas, tem muitos desafios a serem superados, corrigidos e que eles não se resolvem do dia para a noite, mas nossa missão é buscar o poder público para melhorias em benefício de todos”, finalizou.