A Polícia Militar vem intensificando o patrulhamento ostensivo nos bairros de Rio Branco, e na noite desta segunda-feira (17), uma guarnição do Tático do 2°Batalhão suspeitou de um homem que transitava na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova e decidiu abordar o suspeito, e encontraram em posse do suspeito 175 tabletes de maconha, 57 trouxinhas de crack, 7 barras de maconha e uma quantia em dinheiro de R$ 12,5 mil oriundo supostamente da comercialização de entorpecentes.

O homem foi preso e encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.