Uma guarnição da Polícia Militar do 6° Batalhão estava em patrulhamento de rotina, quando foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a Casa de Carne Bussons, em Cruzeiro do Sul.

Ao colher as informações do crime, os militares realizaram buscas na região, onde foram encontradas em uma residência uma motocicleta de modelo Titan de cor Branca, de Placa NXS 2003 e uma escopeta calibre 16, que foram usadas no roubo do comércio. No local ainda foi encontrada parte da carne que foi roubada do açougue.

Ninguém estava na casa, portanto somente a arma, a moto e a carne foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.