O Governo do Estado do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento do médico Manoel Braga Montenegro, ocorrido na noite desta segunda-feira, 17, em sua residência, na cidade de Cruzeiro do Sul (AC).

Manoel Braga nasceu em 14 de março de 1927, nas cabeceiras do rio Liberdade, localizado entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Formou-se em medicina na 1ª turma da Faculdade de Ciências Médicas, em Belo Horizonte (MG).

Em 1997, a Marinha do Brasil homenageou o médico acreano, dando ao primeiro navio da armada o nome Doutor Montenegro, em razão dos relevantes serviços prestados pelo profissional na região.

O Hospital Fluvial está atracado no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, e terminou de ser construído naquele mesmo ano da homenagem, sob encomenda do então governador do Estado do Acre, Orleir Messias Cameli.

O Governo do Estado rende homenagens póstumas a este médico ilustre que dedicou sua história de vida ao Acre. Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de esperança e consolo para toda a família enlutada.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre