Um motociclista ainda não identificado foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (17), na Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco.

O motorista de um carro Chevrolet Cobalt disse que estava trafegando no sentido bairro-centro, quando o condutor de uma moto Honda 160, de cor preta e placa QLU-0584, acabou colidindo de frente com o automóvel. O motociclista teve vários ferimentos e ficou em estado de saúde gravíssimo.

Ainda segundo o motorista do carro, o condutor da moto teria invadido o sinal vermelho e provocou o acidente. Além disso, o motociclista não estava portando documentos de identificação no momento do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco.

O policiamento de trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica, após os devidos procedimentos serem realizados, a motocicleta foi conduzida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e o carro foi levado pelo proprietário para sua residência em um guincho.