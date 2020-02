A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) recebeu da Câmara Municipal de Porto Acre, uma moção de agradecimento por seu trabalho e indicações de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

A homenagem foi de autoria do Vereador Denis Sergio de Jesus Vale, do PSD, e enumera, dentre outros motivos, a iniciativa da parlamentar tucana em indicar emendas na LDO para a construção de pontes nos municípios de Porto Acre, Xapuri e Sena Madureira.



Na justificativa, o vereador ressaltou que a atuação de Mara Rocha, no seu mandato parlamentar, vem honrando a confiança depositada pelo povo do Acre.

“É muito gratificante ter esse reconhecimento. Cheguei à Câmara para ajudar a promover a verdadeira integração do Acre e, com isso, garantindo condições de desenvolvimento econômico ao Estado. Agradeço, emocionada, à Câmara de Porto Acre, que aprovou por unanimidade, a homenagem proposta pelo Vereador Denis Sergio. Isso é o combustível para que trabalhe, em dobro, em 2020”, afirmou Mara Rocha.