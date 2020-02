Osmarim Silva Vieira, 26 anos, conhecido como “Pelado”, foi ferido por dois disparos de arma de fogo, no Bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

De acordo com o apurado pela reportagem, Osmarim estava em casa quando cerca de 6 homens não identificados invadiram o local para matar ele. Após a esposa de Osmarim pedir para que não matassem o marido, os homens levaram a vítima para o meio da rua e efetuaram dois disparos, sendo que um pegou no braço e o outro de raspão na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e a vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital Wildy Viana, em Brasiléia.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação é desconhecida pela polícia. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.