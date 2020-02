Mais uma tentativa de homicídio foi registrada no interior do Acre. Na noite desta segunda-feira (17), um homem identificado apenas como “JP” foi ferido com dois disparos de arma de fogo, na Rua Siqueira Campos, no Bairro Jardim Primavera, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com o apurado pela reportagem, JP estava caminhando quando dois homens numa motocicleta se aproximaram dele e o garupa efetuou cerca de 5 tiros. O bandido errou 3 dos disparos e apenas dois tiros atingiram o rapaz, um no ombro e outro no maxilar. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou a vítima ao Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação é desconhecida pela polícia. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.