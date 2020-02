O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) e a Universidade Federal do Acre (Ufac), assinaram na tarde desta terça-feira, 18, um termo de cessão de uso dos equipamentos que compõem a Estação de Melhoramento e Difusão Genética Animal (EMDGA) para o curso de medicina veterinária da instituição.

A estação esteve parada por falta de recursos nos últimos anos. Sepa e Ufac decidiram, após tratativas que duraram quase dois anos, que com a cessão dos equipamentos para o curso de veterinária o ganho seria conjunto, já que eles auxiliarão a formação de novos veterinários, especializações e serão capazes de dar resultados práticos para toda a sociedade, incluindo o setor produtivo do estado.

O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Maciel, que é veterinário, ressaltou a importância de que equipamentos especializados e essenciais para o desenvolvimento do setor produtivo do Acre ligado às cadeias animais voltem a ser úteis e bem utilizados.

“Essa estação tem que servir à população, tem que servir ao produtor rural. É uma determinação do governador Gladson que tudo que for possível fazer para destravar o agronegócio e a produção rural deverá ser feito urgentemente. Como a estação estava parada, a universidade me procurou e nós prontamente entregamos para o curso desenvolver ensino, pesquisa e difusão de tecnologia. Todo mundo ganha”, conta o secretário.

Entre os equipamentos cedidos estão incubadoras, botijões de nitrogênio, termo-higrômetros, balanças, estufa, máquina de congelação, datalogger de pressão manométrica, aparelho de análise de água e diversos materiais de escritório.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou que o secretário Edivan atendeu de pronto às necessidades do curso de veterinária e que isso deixa a Universidade e o Estado ainda mais próximos, trabalhando juntos, abrindo possibilidades para novas e maiores parcerias com benefício à toda sociedade.

“Estamos muito felizes por essa parceria. Já estávamos tentando esse acordo e o secretário Edivan foi muito célere. E não tenho dúvida que isso vai gerar não só uma contribuição para a universidade e o ensino, como para o estado de forma geral. Vamos ter políticas públicas para todo o Acre. E é isso que queremos, essa parceria forte com o governo”, destaca a reitora.