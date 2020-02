OGoverno do Estado do Acre por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) informa que na próxima quinta-feira, 20, o abastecimento de água de Rio Branco será suspenso para manutenção das estações de captação e tratamento da capital. A operação iniciará às 8 horas.

A execução do serviço inclui manutenção de bombas, troca de transformador e limpeza da lagoa da ETA2, além de manutenção preventiva em todas as áreas do sistema operacional.

O trabalho será concluído às 20 horas quando, então, o reabastecimento será retomado e completamente normalizado na sexta-feira, 21.

A orientação é evitar desperdícios. O Depasa agradece a compreensão e conta com a colaboração de todos.

Enoque Pereira