– O Barça nunca contratou um serviço para desprestigiar seja quem for. Nem um jogador, nem um ex-jogador, ou qualquer político, gerente, presidente ou ex-presidente. Isso é totalmente falso. Vamos nos defender sempre que necessário sobre esse assunto, por todos os meios – disse Bartomeu durante uma cerimônia de premiação de jornalismo.

De acordo com a informação divulgada pela “Cadena Ser”, o clube catalão contratou a empresa I3Ventures, que criaria dezenas de contas dedicadas à proteção da imagem de Bartomeu e do conselho.

Essas contas também atacaram pessoas de diferentes áreas do Barça, até mesmo atletas, como os jogadores como Lionel Messi e Gerard Piqué, e ex-jogadores como Xavi Hernández e Carles Puyol. Assim que a denúncia foi feita, o Barcelona divulgou um comunicado negando as informações.

– Repito, é falso que o Barça tenha contratado alguém para desacreditar terceiros. É verdade que, no final de 2017, o Barça contratou serviços de monitoramento de diferentes áreas do clube nas redes sociais – explicou o presidente do Barça.