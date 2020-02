Morreu na madrugada desta segunda-feira (17), no Hospital Juliana, Luiz Pereira de Lima 70 anos.

“Desde abril, a gente está lutando por conta desses AVCs. Quando foi agora em novembro do ano passado, ele foi internado com uma infecção urinária e acabou virando uma infecção generalizada. A causa da morte foi uma pneumonia, mas ele já vinha lutando de outras infecções”, relatou a filha.

Em 1982, Pereira foi eleito deputado estadual pelo PDS (ex-Arena). Em 1989, foi eleito prefeito de Plácido de Castro, município onde nasceu, e cumpriu mandato até 1992. Em 1997 disputou as eleições e foi mais uma vez eleito prefeito de Plácido de Castro e cumpriu mandato até 2000.

O governo do Estado divulgou nota de pesar.

Nota de Pesar

O Governo do Estado do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Plácido de Castro e ex-deputado estadual, Luiz Pereira, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 17, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Ele lutava contra um câncer no pâncreas e faleceu aos 70 anos, deixando esposa e cinco filhos.

Economista formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), Luiz Pereira era servidor aposentado da Prefeitura de Rio Branco. Em 1982, foi eleito deputado estadual pelo PDS (ex-Arena).

Luiz Pereira foi, ainda, presidente da extinta Colonacre (Companhia de Colonização do Acre) e da Fades (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Social do Acre), durante o governo Orleir Cameli, de 1995 a 1999.

O Governo do Estado rende homenagens póstumas a este homem que dedicou sua história de vida ao Acre. Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de esperança e consolo para toda a família enlutada.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre