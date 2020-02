“O local estava fechado no momento e em razão disso, não havia clientes. Não houve feridos, apenas danos materiais. O disjuntor do palco estava desligado e ainda não se sabe o motivo que ocasionou, estamos aguardando a perícia da polícia civil e laudo do Corpo de Bombeiros. A princípio notamos que danificou alguns equipamentos no palco, fiações elétricas e placas do forro. Queremos tranquilizar nossos clientes com datas marcadas de formaturas, casamentos, festas de carnaval, entre outros eventos. Vamos fazer os reparos necessários e realizar todos os eventos no padrão Maison Borges de sempre”, disse a nota.