Uma arma de fogo foi apreendida por policiais penais, na residência do foragido Marivaldo da Silva Bezerra, na noite deste sábado (15), no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações dos agentes da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), eles estavam em patrulhamento de rotina quando receberam um denúncia anônima dando conta que o foragido Marivaldo se encontrava em casa naquele momento. Ao chegar ao local denunciado, o condenado conseguiu fugir mais uma vez.

A proprietária da residência autorizou a equipe a entrar no endereço para verificar se o evadido havia deixado algo para trás. Desta forma, os policiais penais realizaram as buscas e encontraram uma escopeta calibre 28 com três munições, sendo que a arma estava municiada para pronto uso.

Ao ser questionada sobre a posse do material, a dona da residência afirmou que a arma era do ex-marido dela, que constantemente a ameaça. Diante dos fatos, a dona da residência foi conduzida juntamente com uma vizinha e o material apreendido para a Delegacia de Senador Guiomard, para que se tome os devidos esclarecimentos e procedimentos cabíveis no caso.