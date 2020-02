Um ônibus que levava torcedores do Barcelona de Guayaquil sofreu um grave acidente neste sábado de manhã, ao cair em um penhasco na região de Piura, no Peru, perto da fronteira com o Equador.

As informações das autoridades locais seguem desencontradas, mas, segundo o Ministério da Saúde do Peru, o acidente deixou oito mortos. Há também pelo menos 30 feridos, de acordo com a agência EFE.

“Ônibus que transportava membros da torcida do Club Barcelona de Guayaquil caiu em um penhasco de 15 metros. Os feridos foram levados a hospitais próximos. Até o momento são oito mortos”, informou o Ministério da Saúde do Peru, pelo Twitter.

O grupo de torcedores do Barcelona voltava de Lima, onde o clube enfrentou o Sporting Cristal na quinta-feira passada, pela Copa Libertadores. O ônibus caiu em um abismo de 15 metros, segundo a polícia peruana.

Após o acidente, os feridos foram resgatados por policiais, bombeiros e agentes locais, para depois serem levados a hospitais em Piura e na cidade de Tumbes. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do ônibus ao fazer uma curva em alta velocidade.

O Ministério das Relações Exteriores do Equador lamentou o acidente no Peru, e ativou protocolos de apoio aos feridos e parentes dos mortos. A Chancelaria equatoriana também disse que está acompanhando com as autoridades peruanas o atendimento aos seus cidadãos feridos e o repatriamento dos mortos.