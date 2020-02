A mulher identificada pelas iniciais M. R. B foi presa na manhã deste domingo (16), ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC)), em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), a descoberta da droga se deu durante procedimento de revista no aparelho de scanner corporal, que acabou identificando uma imagem suspeita na região da genitália da acusada. Após ser conduzida à sala de revista pessoal, foram encontradas as substâncias dentro da genitália.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a mulher que foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.