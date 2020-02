Um motorista ainda não identificado perdeu o controle de um carro modelo Saveiro e colidiu contra uma casa na manhã deste domingo (16). O fato aconteceu na rodovia AC-405, em uma rotatória que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o veículo trafegava em alta velocidade e, ao tentar fazer uma conversão, acabou perdendo o controle e batendo na residência que fica às margens da rodovia. Ainda segundo os populares, o condutor estava aparentando está alcoolizado.

Apesar de o acidente ter sido muito violento, não houve vítimas, apenas danos materiais. Policiais Militares do BPtrans, que são 6° Batalhão, estiveram no local para confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para realizar o teste do bafômetro e dar seguimento aos procedimentos cabíveis.

Após a perícia, o veículo removido por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).