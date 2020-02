Duas crianças morreram em uma colisão entre dois veículos na tarde deste sábado (15), na altura do quilômetro 820 da BR-364, no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. As vítimas, Renan Dos Santos Freitas, 4 anos e Kayki dos Santos Freitas, 12 Anos, estavam em um carro, modelo HB20. O outro veículo envolvido era um Jeep Troller, conduzido por João Lopes da Silva.

As crianças morreram na hora e o condutor do Troller, de cor vermelha, fugiu.

A colisão foi bastante forte e a criança menor estava em uma cadeirinha.