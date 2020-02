Tudo vinha bem para Michel Pereira na luta contra Diego Sanchez no co-main event do UFC Rio Rancho, realizado no último sábado (15), no Novo México (EUA). O brasileiro venceu com autoridade os dois primeiros rounds e também vinha melhor no terceiro, mas foi justamente no último assalto que o paraense viu sua história mudar completamente no duelo. Michel aplicou uma joelhada ilegal e ainda por cima abriu uma ferida na testa do americano. O duelo foi interrompido imediatamente pelo árbitro central e Sanchez foi atendido pela equipe médica.

Após alguns minutos de tensão, o juiz foi conversar com Diego, que afirmou não ter mais condições de lutar, alegando que não conseguia enxergar. O árbitro não demorou a tomar sua decisão e desclassificou Michel, tornando Sanchez vencedor. O que se viu, então, foi uma grande polêmica, pois muitos fãs de MMA passaram a afirmar que o brasileiro não aplicou a joelhada de maneira intencional, enquanto outros disseram que o americano, ciente de que estava em desvantagem, resolveu jogar com a regra ao seu favor ao optar por não continuar na luta. Vale ressaltar que, em diálogo com o árbitro ainda no cage, o veterano chegou a perguntar se sairia com o triunfo em caso de desclassificação do paraense.