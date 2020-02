Uma ação conjunta entre as guarnições da ROTAM, CPCães e Choque, pertencentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), resultou na apreensão de uma arma de fogo e drogas, na noite de quinta-feira (13), no Bairro Custódio Freire, em Rio Branco

Os militares foram apurar uma denúncia anônima que chegou via CIOSP de que em uma residência no Ramal do Polo, localizado na Vila Custódio Freire, haveria drogas e arma de fogo. Ao chegar no local denunciado, os militares encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições, além de aproximadamente 500g de cocaína, balança de precisão e material utilizado para a secagem e embalagem do produto.

Diante dos fatos, o suposto proprietário da residência recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com os materiais aprendido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.