Uma guarnição da Companhia de Operações Especiais (COE/BOPE) estava em patrulhamento de rotina, na manhã deste sábado (15), quando recebeu uma denúncia anônima via CIOSP de que no Ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre, havia dois foragidos da justiça Acreana.

Ao chegar no local denunciado, os militares verificaram a veracidade das informações, e conseguiram prender dois homens procurados pela justiça. A residência onde a dupla estava servia de esconderijo dos criminosos na região da Vila Acre.

Após incursões em um terreno de difícil acesso, foi possível realizar a abordagem. A dupla, que possui mandados em aberto, foi encaminhada à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.